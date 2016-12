Concierto navideño de la Escuela Municipal de Música

La Escuela Municipal de Música 'Joaquín Sabina' celebró su tradicional concierto navideño en el que los alumnos de las diferentes disciplinas que se imparten, de todas las edades, pudieron demostrar lo aprendido en el primer trimestre de este curso. La cita tuvo lugar en el auditorio del centro cultural Hospital de Santiago, donde se dieron cita familiares y amigos de estos músicos para disfrutar de un variado recital que recorrió varios estilos y en el que abundaron las composiciones típicas de estas fiestas.

Hubo actuaciones individuales, dúos, tríos, cuartetos y agrupaciones, de especialidades como música y movimiento, guitarra clásica, trompeta, piano, violín, banda, canto, flauta travesera o viento madera. Y sonaron obras de autores clásicos, bandas sonoras, villancicos populares, canciones infantiles, temas pop e incluso negro espiritual, todo ello gracias al trabajo desarrollado por el profesorado en las aulas.

El concierto finalizó con la orquesta de la Escuela Municipal de Música interpretando la canción popular inglesa 'We wish you a merry christmas', con la que alumnos y profesores desearon a todos los presentes una feliz Navidad y se despidieron hasta el inicio del segundo trimestre en el nuevo año.