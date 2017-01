La Junta lamenta que el Gobierno central no señalice los accesos a Úbeda y Baeza

El delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Jaén, Rafael Valdivielso, ha lamentado que la ciudades jiennenses Patrimonio de la Humanidad, y concretamente Baeza, no pueda contar con un acceso señalizado, tanto a la Autovía del Olivar, como al municipio baezano, desde la A-32.

"Hemos solicitado varias veces al Ministerio de Fomento que incorpore un cartel en el que se señalice la dirección que los usuarios deben elegir para alcanzar la Autovía del Olivar o para acceder a Baeza, pero siempre hemos obtenido la callada por respuesta", ha subrayado Valdivielso en su visita a Baeza.

En esta línea, el delegado de Fomento ha agregado que la Junta está dispuesta a colocar ese cartel si el Ministerio no quiere atender la demanda de la ciudadanía. "Estamos dispuestos a colocar el cartel y solucionar este problema de señalización que existe, pero no queremos que el Gobierno central la quite y encima nos denuncie, como ya hicieron cuando atendimos las demandas de los ciudadanos y colocamos carteles con los accesos a las ciudades Patrimonio de la Humanidad", ha indicado.

Valdivielso ha visitado, junto con la alcaldesa de Baeza, María Dolores Marín, el camino del Clavijo que une la Autovía del Olivar con la A-32 para poner en valor el compromiso del Gobierno andaluz de mejorar las conexiones de las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza.

"En la Junta de Andalucía somos conscientes de la importancia que tiene para el sector turístico de la provincia jiennense en general, y de estas dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, contar con una buena conexión entre los territorios", ha remarcado.

En este sentido, Rafael Valdivielso ha destacado que el Gobierno andaluz ha impulsado la mejora de la conexión de Úbeda y Baeza, y de la parte norte de la provincia de Jaén, con la capital jiennense y la Autovía A-44 Bailén- Motril, a través de la Autovía del Olivar. "Los datos demuestran que hemos acercado el Renacimiento de Úbeda y Baeza a grandes núcleos de población como Jaén o Martos y a ciudades con un importante peso turístico como Granada, que, además, tiene el aeropuerto Granada-Jaén", ha indicado.

Asimismo, el delegado de Fomento y Vivienda ha recordado que este compromiso con las ciudades de Úbeda y Baeza, y con el resto de la provincia, se mantiene firme con la próxima licitación de las obras que impulsarán el desdoblamiento de la conexión de la A-32 con la Autovía del Olivar.

"Pese a no ser competencia de la Junta de Andalucía la ampliación de las glorietas de acceso a la A-32 vamos incluirlas en una actuación que cuenta con una inversión de 1,6 millones de euros y que va a permitir la construcción de cuatro carriles, dos en cada sentido, para que los usuarios de estas carreteras disfruten de una vía más segura y moderna", ha destacado.