Sabina iniciará en Úbeda la gira española de presentación de su nuevo disco

En su última visita a Úbeda, el pasado septiembre con motivo de las terceras Jornadas 'Sabina por aquí', se comprometió a tener un detalle con sus paisanos de cara a la publicación de su nuevo disco, y así será. Joaquín Sabina iniciará en su ciudad natal la gira española de presentación de su nuevo disco 'Lo niego todo'. Será el viernes 9 de junio en el recinto del ferial, a partir de las diez de la noche (apertura de puertas a las ocho de la tarde) con un gran espectáculo y una producción enorme.

Los precios de las entradas, como en toda la gira, oscilarán entre los 35 euros de las normales y los 90 euros de las 'premium' (en todos los casos con asiento). Y la venta de localidades comenzará el 7 de febrero en los puntos de venta habituales (aún por concretar aunque en principio Discos Metrópoli y las principales plataformas de internet). El aforo del recinto es de unas 8.000 personas.

Así lo anunció este viernes el concejal de Festejos, Jerónimo García, coincidiendo con el lanzamiento del primer single del nuevo álbum del ubetense, también titulado 'Lo niego todo', que corre como la pólvora por radios, televisiones e internet. Y es que, es mucha la expectación que ha generado este disco que llegará a principios de marzo después de casi ocho años sin un nuevo trabajo en solitario y con canciones inéditas de Sabina.

El disco, del que personalmente adelantó el título y un par de letras en Úbeda el pasado mes de septiembre durante las jornadas sabineras que acoge desde hace tres años el desacralizado templo de San Lorenzo, está firmado junto a Benjamín Prado y Leiva, este último encargado además de la producción.

La cita en Úbeda se espera especial, por ser el inicio de su gira por España y por tratarse de la ciudad que le vio nacer, con la que últimamente mantiene una relación de cariño y afecto mutuo, de la que tiene mucha culpa el colectivo de sabineros Peor para el Sol. En este sentido, el Ayuntamiento, en nombre de toda la ciudad, aprobó hace unos meses reconocerle como Hijo Predilecto y merecedor de la Medalla de Oro de Úbeda. Unas distinciones cuya entrega quizá se materialice aprovechando esta visita de junio. Y no se descarta que pueda haber alguna sorpresa más durante el concierto.

Los ubetenses podrán volver a disfrutar de su paisano sobre el escenario siete años después de su último concierto, que tuvo lugar en julio de 2010 en el campo de fútbol dentro de la gira del disco 'Vinagre y rosas' y coincidiendo con el séptimo aniversario de la declaración de Úbeda como Patrimonio de la Humanidad, junto a Baeza. Tres años antes, en septiembre de 2007, en el pórtico de la Feria de San Miguel, ofreció un recital memorable en el mismo lugar junto a Joan Manuel Serrat dentro de la exitosa gira 'Dos pájaros de un tiro'.

Para esta nueva ocasión, Sabina estará sobre el escenario respaldado por algunos de sus músicos habituales, como Pancho Varona y Antonio García de Diego. Y como en citas anteriores, se espera que el recital atraiga a miles de personas no sólo de la provincia, sino de parte de Andalucía y de otros puntos de la geografía nacional, lo que supondrá además un impulso para sectores como el turístico, hostelero y comercial. Que sea coincida con un viernes es una ventaja y la excusa perfecta para planificar un fin de semana en Úbeda. Y es que, el binomio Sabina-Úbeda, Úbeda-Sabina, funciona.

El concejal de Festejos agradeció la implicación, el «esfuerzo» y el «detalle» del propio cantautor ubetense y que haya dado el «empujón» definitivo para que este concierto en su ciudad pueda ser una realidad, iniciando además gira nacional, pues las negociaciones han sido muy intensas y vienen de mucho tiempo atrás.

Gira

Sabina y su troupe se pasearán por estos cerros después de haber actuado en Córdoba (Argentina) dentro del Festival Villa María el 5 de febrero, Quito (Ecuador) el 20 de abril y México DF (México) los días 4, 6, 7 y 16 de mayo. Y después de Úbeda, también en junio, recalarán en el Royal Albert Hall de Londres (día 14), Estadio Olímpico de Sevilla (18), WiZink Center de Madrid (21 y 22 de junio y 18 de julio) y Palau Sant Jordi de Barcelona (28).

La alcaldesa y el concejal de Festejos con el cartel anunciador del concierto.

Respecto a septiembre, incluirá una cita muy especial en el Olympia de París (9) y octubre conllevará paradas en Bilbao (7) y Zaragoza (11) antes de volver a Sudamérica, en concreto a Chile y Argentina. No obstante, a este maratoniano tour se siguen añadiendo países, ciudades y fechas, en algunos casos repitiendo emplazamiento pues las entradas se van agotando.

El disco

'Lo niego todo', quizá uno de los discos más esperados en España y Sudamérica, ha sido coproducido por Leiva, que también ha colaborado a la hora de componer las canciones junto al poeta Benjamín Prado, a quien Sabina conoció en los años ochenta y con quien unió fuerzas artísticas por primera vez en 1988, cuando compusieron el tema 'Cuando aprieta el frío', incluido en el álbum 'El hombre del traje gris'. Este último aseguró que el trabajo «empezó como siempre, con una idea de Joaquín: quería hacer una canción contra su propio mito, aparecer en ella como alguien que, si nunca fue del todo la persona de la que hablan cuando se refieren a él, a estas alturas tiene muy poco que ver con ella».

Leiva surgió como el tercer vértice necesario para darle forma con «una maqueta que a Joaquín lo mandó a la lona de una sola escucha, (...) un himno, una auténtica maravilla, y además tenía exactamente el tono del disco que él quería hacer». El compositor madrileño y exmiembro de Pereza, quien ha ejercido también de coautor de las canciones del nuevo álbum, figura como productor del que será el decimoséptimo trabajo de estudio en la carrera de Sabina, el primero en solitario desde el lanzamiento de 'Vinagre y rosas' (2009).

Sabina dijo que ha querido trabajar con Leiva porque «es un jovenzuelo que me gusta mucho» y con él espera renovar «un poco el aire». Leiva, que ya le puso música al tema 'Tiramisú de limón', de 'Vinagre y rosas', releva en los mandos a Pancho Varona y Antonio García de Diego, productores habituales del artista desde 'Física y química'.

El cantautor ubetense publica 'Lo niego todo' tras una prolífica carrera, con 17 álbumes de estudio, cinco en directo y tres recopilatorios, que suman unas ventas superiores a los 10 millones de discos. Ha compuesto para numerosos artistas y ha publicado varios libros de poemas, así como alguna compilación de letras de sus canciones.

Reencuentro

Volver a Úbeda es algo que el cuerpo le pide «cada vez más» a Joaquín Sabina, según aseguró en su última visita en septiembre, cuando participó en una tertulia poética y en una entrevista con público. Ahora ya no se le considera tanto como el hijo pródigo y se le empieza a sentir como el hijo predilecto. Según contó entonces, siempre quiso tener algún punto de unión con Úbeda, colaborar «para remover la vida cultural», pero desde que volvió de Londres y empezó a cantar «han pasado cuatro o cinco alcaldes» y «no encontré la más mínima empatía», algo que sí halló «inmediatamente» con la actual alcaldesa, Antonia Olivares.

En una visita que ésta le hizo a su casa en Madrid hace unos meses, tal y como narró el propio cantautor, hablaron de su magnífica biblioteca personal, con muchas primeras ediciones y obras dedicadas por sus autores, y que su deseo es «que acaben en Úbeda». «Cuando me muera, que no va a ser nunca -dijo entre risas- no quiero ver esas joyas de libros malvendidas en el rastro; sería muy triste que se deshiciera esa biblioteca». Esto lo trató con la alcaldesa «sin ningún tipo de compromiso». Y a los libros se añadirían otros muchos objetos personales que podrían conformar una especie de centro o museo dedicado a Sabina en su ciudad natal, pues recordó que es «coleccionista de cosas que no sirven para nada pero son muy hermosas».