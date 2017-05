Úbeda recibe a escolares de Eslovaquia, Polonia y Grecia a través del programa Erasmus +

Cerca de una veintena de escolares de entre 13 y 14 años procedentes de Eslovaquia, Polonia y Grecia visitan durante esta semana la ciudad de Úbeda en el marco del proyecto 'Help me to understand' ('Ayúdame a comprender') del programa Erasmus +, puesto en marcha por la Unión Europea. «Se trata de una oportunidad muy valiosa para viajar, conocer otra cultura e idiomas con la suerte, en este caso, de hacerlo en una ciudad como Úbeda, que es Patrimonio Mundial junto a Baeza», destacó la delegada del Gobierno, Ana Cobo, quien junto a la alcaldesa, Antonia Olivares, participó en una recepción a estos estudiantes en el colegio Salesiano Santo Domingo Savio.

De esta forma, los jóvenes extranjeros, acompañados por sus anfitriones de Salesianos, conocerán la localidad ubetense y su entorno, y realizarán diferentes actividades en el centro educativo ubetense hasta el próximo fin de semana.

Durante su intervención, la delegada del Gobierno destacó los aspectos positivos de esta iniciativa y su efecto multiplicador por convivir con jóvenes de otras nacionalidades, fomentando tanto el plurilingüismo como la multiculturalidad y la convivencia en grupo, además de potenciar la autonomía personal.

«Con este programa se desarrollan competencias tanto formativas y de conocimiento como otras que tienen que ver con actitudes relacionadas con la autonomía, porque en muchos de los casos, los participantes son estudiantes que viajan por primera vez al extranjero y sin la compañía de sus padres», destacó.

Cobo también reconoció y agradeció la labor que desarrollan los centros educativos que «se suman a programas complementarios como el Profundiza o Erasmus +, entre otros, añadiendo un plus más a la formación básica de su alumnado y preparándoles con las capacidades necesarias para desenvolverse en el futuro, tanto en el mercado laboral como en su entorno en el día a día».

En este sentido, subrayó el esfuerzo que hace la Junta de Andalucía para que la educación sea una prioridad. «Sin ella no se podría entender la profunda transformación que ha sufrido nuestra tierra en los últimos años», enfatizó.

La alcaldesa de Úbeda declaró que estos alumnos tendrán la oportunidad de conocer de una manera distinta la localidad. «Espero que disfruten de los monumentos, nuestra cultura, nuestras tradiciones... Sin duda, un espacio de convivencia muy especial que se va a crear en torno a las familias y a los niños y niñas del colegio que van a compartir estos días con ellos. Van a vivir una experiencia única, que va a marcar su trayectoria futura. Esperemos que quieran volver cuando sean mayores y a ser posible con sus familias», aseveró.

Por su parte, Magdalena Valera, directora de Salesianos en Úbeda, explicó que estos alumnos, cerca de una veintena, han venido acompañados de sus profesores con el objetivo de participar en un programa de nuevas prácticas en innovación educativa. «Los niños están muy contentos, asombrados de esta actividad tan bonita y esperemos que sean portavoces del Patrimonio de la Humanidad de esta ciudad en el resto de Europa», comentó.

En cuanto a la programación se refiere, durante esta semana los jóvenes se quedarán en casa de los alumnos que forman parte de este programa y además de realizar tareas educativas en las aulas del colegio, aprovecharán para conocer la ciudad y visitar un taller alfarero. Asimismo, los profesores de Artes Plásticas del centro han confeccionado una gymkhana.

Igualmente visitarán una de las joyas monumentales de las muchas que tiene Andalucía, la Alhambra en Granada. Y no faltará tiempo libre para poder emplearlo con las familias de acogida, momentos en los que podrán apreciar la gastronomía y las costumbres de Úbeda.