El Cinefan Festival de Úbeda acogerá un concierto homenaje a Star Wars y a Carrie Fisher

La organización de Cinefan Festival ha comenzado a adelantar contenidos para la quinta edición del evento que tendrá lugar entre los próximos 21 y 23 de julio y entre los que se encuentra un concierto homenaje a la saga Star Wars y a la recordada protagonista Carrie Fisher, y que correrá a cargo de la Banda Sinfónica de Jaén coincidiendo con la apertura del festival.

De esta forma, según ha informado la organización en un comunicado, el 40 aniversario de la saga Star Wars va a tener un hueco especial en el festival ubetense. El concierto será monográfico y repasará la música de las diferentes películas hasta la del episodio VII incluido.

Sonarán temas como 'Duel of the Fates', 'La marcha imperial', 'May the force be with you' o las piezas más recientemente creadas, 'Rei' y 'La marcha de la resistencia', entre otras. Será una cita musical dirigida a los aficionados a las aventuras galácticas de mayor éxito en el cine, acompañada de proyecciones, personajes y un tributo debido que la organización quiere brindar a la recientemente fallecida intérprete de la para siempre recordada princesa Leia, la actriz Carrie Fisher.

Para asistir a la cita se pondrán a la venta diferentes modalidades de entrada, pero habrá precio especial de cinco euros para todos los asistentes que acudan caracterizados como personajes de la saga. La organización quiere que prácticamente todas las personas que acudan al concierto vayan caracterizadas o que al menos lleven una espada láser para "llenar el concierto y el patio del Hospital de Santiago con la luz y magia de Star Wars".

El Star Wars Fan Concert es una de las dos citas musicales que traerá el festival este año y tendrá lugar el viernes 21 de julio a las 22,30 horas en el patio del Hospital de Santiago. Al día siguiente, el 22 de julio, tendrán lugar el Cinefan Concert, del que todavía no se ha facilitado información.