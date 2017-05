Noa, música y voz que son medicina para el alma

La plaza de toros de Úbeda se vistió anoche de gala para recibir a la cantante israelí Noa, una de las voces internacionales con mayor carga de sensibilidad, cuya música, además, siempre ha cumplido la función de puente para acercar orillas. La artista encandiló al público ubetense durante un maravilloso concierto en el que cantó a la vida, a la paz y al amor con esa voz portentosa y plena de registros que le permite incrustar mil y un matices a cada tema.

Achinoam Nini (Tel Aviv, 1969), que con el nombre de Noa se ha convertido en la artista israelí de mayor prestigio en el mundo, estuvo acompañada sobre el escenario por tres grandes músicos que dieron al recital una limpieza y una sonoridad de lujo. Se trató de Adam Ben Ezra al contrabajo y voz, Gadi Seri en la percusión y voz, y su inseparable colaborador y productor Gil Dor a la guitarra y voz. A este último lo conoció estudiando jazz y música contemporánea. Comenzaron a trabajar juntos en 1990 y desde entonces han ofrecido cientos de conciertos por todo el mundo, cosechando un gran éxito. Fruto de esa colaboración han surgido álbumes como 'Noa', 'Calling', 'Blue Touches Blue', 'Now' o 'Genes & Jeans'.

De varios de ellos rescató anoche algunas canciones como la inolvidable 'Beautiful that way', melodía de la banda sonora de la película 'La vida es bella', con la que despidió el concierto. Aunque dio un protagonismo especial a los temas de su último álbum 'Love Medicine', con los que brilló. Un disco que, según la artista, está «lleno de libertad e inspiración», al haberlo podido financiar de forma independiente mediante micromecenazgo, y que es fruto de cuatro años de trabajo y de encuentros con otros artistas.

Sonaron así, por ejemplo, 'Nothing but a song', 'Shalom' (versión en hebreo de 'A paz' de Gilberto Gil) o 'You', que dedicó al ubetense Joaquín Sabina, con quien la grabó a dúo para el disco. Noa escribió esta canción para Sabina después de conocerlo en su casa de Madrid, donde se sorprendió por su personalidad, su poesía y su amor por los libros, algo que ambos comparten.

Durante el recital, Noa, que estuvo encantadora, también demostró su habilidad a la percusión y dejó de manifiesto que se mueve como pez en el agua en un tono acústico y jazzístico. Hasta se atrevió con el blues y con la música clásica pasada por el filtro de su voz, pues todo era posible junto a tan grandes músicos. Y para el apartado de bises reservó 'Es caprichoso el azar' de Joan Manuel Serrat, preciosa canción que ambos grabaron a dúo en 2002 para el disco 'Versos en la boca' de 'el noi del Poble-sec'.

Los aplausos no dejaron de sonar y el público, llegado desde diversos puntos de la geografía nacional, se marchó con la sensación de haber vivido una velada inolvidable rodeada de optimismo, con un cierto halo casi sanador. Y es que, como la propia artista asegura, «cuando la música se hace con amor y honestamente es medicina para el alma».

La artista también demostró sus dotes como percusionista. / ROMÁN

El concierto de Noa, uno de los pocos que ha ofrecido en España en solitario antes de la gira que tiene previsto iniciar en breve junto a Pasión Vega, se enmarcó en la programación del XXIX Festival Internacional de Música y Danza 'Ciudad de Úbeda', que afronta su cuarto fin de semana y que aún reserva platos fuertes como el espectáculo del Ballet Nacional de Cuba o la clausura a cargo de La Fura dels Baus.

Hoy y mañana

Hoy sábado, a partir de las nueve de la noche y en el auditorio del Hospital de Santiago, se podrá disfrutar de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Berkeley, que se encuentra entre las mejores formaciones universitarias de los Estados Unidos. Dirigida por David Milnes, ha consolidado su prestigio entre las principales instituciones culturales de San Francisco. Pondrá en atriles obras de compositores franceses, en concreto Claude Debussy y Héctor Berlioz, de quien destacará la 'Sinfonía fantástica', junto a dos obras de autores contemporáneos americanos, como Cyndy Cox y Amadeus Regucera, ambas de reciente estreno. El precio de la entrada es de 15 euros.

Y mañana domingo, en el Teatro Ideal Cinema a partir de las nueve de la noche, la Orquesta de la Universidad de Granada interpretará 'El Retablo de Maese Pedro' de Manuel de Falla, un trabajo que tiene detrás a más de 50 artistas, con más de 500 horas de dibujo para las proyecciones y con 32 personajes en 2D y 3D. La batuta la empuñará Gabriel Delgado y como solistas estarán la soprano Laura Sabatel, el tenor Ángel Luis Molina y el barítono Luis Santana. Además, el recital incluirá el estreno absoluto de la obra 'Cancionero cervantino' de Juan Cruz Guevara. El precio de la entrada es de 15 euros.